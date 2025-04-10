رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

زار اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، والوفد المرافق له، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للتهنة بعيد القيامة المجيد، وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية العباسية.

قال رئيس الأساقفة الدكتور سامي خلال كلمته مهنئًا بالعيد: "بركة كبيرة إننا نتقابل اليوم مع قداستكم"، وأضاف: "أتقدم بالتهنئة لقداستكم بمناسبة العيد، كما نعرب عن خالص تعازينا للكنيسة في رحيل نيافة الأنبا باخوميوس، شيخ مطارنة الكنيسة الأرثوذكسية".

واستكمل رئيس الأساقفة: نشكر الله من أجل الكنيسة العريقة في مصر، والإيمان الأرثوذكسي القويم، ونصلي أن تظل الكنيسة منارة إيمانٍ، محفوظةً بالنعمة، موحدةً بالمحبة والسلام.

وأعرب البابا تواضروس الثاني عن سعادته بالزيارة، قائلاً: “نصلي أن يديم الله المحبة والسلام في أرض مصر، تلك الأرض المباركة التي قدسها السيد المسيح بخطاه، من ثم قدم البابا الهدايا التذكارية لرئيس الأساقفة والوفد المرافق له.

ضم وفد الكنيسة الأسقفية، القس جيف جاكوب راعي الخدمة الإنجليزية بكاتدرائية جميع القديسين، القس يشوع بخيت الأمين العام لمجلس كنائس مصر، القس الدكتور ياسر كوكو راعي الخدمة السودانية بكاتدرائية جميع القديسين، القس أسامة فتحي راعي الكنيسة الأسقفية بالمعادي، القس ميشيل ميلاد راعي الكنيسة الأسقفية بالجيزة.