وزير دفاع إسرائيل ردا على احتجاج سلاح الجو: أرفض محاولة المساس بشرعية الحرب العادلة في غزة

علق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على رسالة احتجاج نشرها سلاح الجو الإسرائيلي، قائلا: "أرفض بشدة محاولة المساس بشرعية الحرب العادلة التي يقودها الجيش الإسرائيلي في غزة؛ من أجل إعادة المحتجزين وهزيمة حماس".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن كاتس قوله، اليوم الخميس: "أثق في حكمة رئيس الأركان وقائد سلاح الجو، وأنا على قناعة بأنهما سيتعاملان مع هذه الظاهرة غير المقبولة بالطريقة الأنسب".

وكان قائد سلاح الجو الميجور جنرال تومر بار، أعلن في وقت سابق، أن أي شخص يوقع على الرسالة لن يستمر في الخدمة بالجيش الإسرائيلي.

ونشرت رسالة الاحتجاج التي وقع عليها نحو ألف من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي ومن بينهم طيارون، كإعلان في وسائل إعلامية بأنحاء البلاد، بحسب ما أوردته "يديعوت أحرونوت" في وقت سابق اليوم الخميس.

وكتب جنود الاحتياط في الرسالة: "في هذا التوقيت، تخدم الحرب مصالح سياسية وشخصية وليس الأمن القومي".

وأضافوا أن "استمرار الحرب لا يؤدي إلى تقدم أي من أهدافها المعلنة، وستؤدي إلى مقتل المحتجزين وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي والمدنيين الأبرياء.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية، بأن الرسالة نشرت بعد لقاء "المقاتلين" بقائد سلاح الجو، ورئيس الأركان الميجور جنرال إيال زامير.