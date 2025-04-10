ميدو: لن أكون مدربا للزمالك بعد الخروج من الكونفدرالية «بيسيرو لا يتحمل المسؤولية بمفرده»

علق أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك على خروج الفريق من كأس الكونفدرالية أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي من دور الثمانية، نافيا أنه سيكون مديرا فنيا جديدا للفريق.

صرح ميدو خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس مساء الخميس "الشكل والأداء والنتيجة كان مفاجأة خاصة بعد المستوى الأفضل في مباراة الذهاب، إنها مفاجأة ونتيجة محزنة، نشعر بحزن الجمهور للخروج من البطولة نحن كنا المرشحين الأساسيين للفوز بها".

واستدرك "لكن علينا المسؤولية، ومن غير المقبول اتخاذ قرارات انفعالية بل التعامل بهدوء للحفاظ على استقرار الفريق".

وأكد ميدو "فكرة تولي الإدارة الفنية للفريق لم تطرح من الأساس بل لدينا المدرب جوزيه بيسيرو، ونثق أنه سيعيد الفريق إلى وضعه الصحيح، ولابد من الاعتراف بالأخطاء أدت إلى عدم تأهلنا من ملعبنا".

وأشار "بيسيرو تولى المسؤولية في توقيت صعب، ويعمل، والأخطاء من المنظومة كلها، هذا ليس دفاعا عنه، مثلما تولت لجنة التخطيط المسؤولية في توقيت صعب جدا لتصحيح الوضع بشكل سريع وعدم اتخاذ قرارات تؤدي إلى عدم استقرار أكبر".

وأتم ميدو تصريحاته "لا يوجد تفكير في استقالة حسين لبيب رئيس النادي ومجلسه، أتحدث مع رئيس النادي 4 مرات يوميا، والكل يقدر المسؤولية وأننا في مركب واحد، ولابد من العمل لتصحيح الأخطاء".