• البرنامج يسمح للباحثين المصريين بالوصول إلى مرافق بحثية أوروبية عالمية المستوى



اختتم الاتحاد الأوروبي ومصر، اليوم، بنجاح مفاوضات انضمام مصر إلى برنامج "هورايزن أوروبا"، وهو البرنامج الرائد للاتحاد الأوروبي في مجال البحث والابتكار.

وبحسب بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، تم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق في بروكسل بحضور مفوضة الشركات الناشئة والبحث والابتكار، إيكاتيرينا زاهاريفا، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، الدكتور محمد أيمن عاشور.

ويُعد الانضمام إلى "هورايزن أوروبا" أقوى أشكال التعاون الدولي في مجال البحث والابتكار مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث سيسمح للباحثين المصريين بالوصول إلى مرافق بحثية أوروبية عالمية المستوى.

• ميزانية بقيمة 95.5 مليار يورو للبرنامج

كما يعد هورايزن أوروبا، أكبر برنامج للاتحاد الأوروبي على الإطلاق في مجال البحث والابتكار، بميزانية تبلغ 95.5 مليار يورو للفترة 2021-2027، وهو أكثر البرامج انفتاحًا عالميًا على التعاون في هذا المجال، إذ يتيح شراكات نشطة بين مؤسسات الأعمال والمجتمع المدني والهيئات البحثية والأكاديمية.

ومن المتوقع توقيع الاتفاق رسميًا في نوفمبر المقبل، بعد استكمال إجراءات الاعتماد النهائية من كلا الطرفين.

ومع ذلك، ستُطبق ترتيبات انتقالية اعتبارًا من 10 أبريل المقبل، مما سيسمح للجهات المصرية بالتقدم بطلبات والمشاركة باعتبارها "جهات مؤهلة" كدولة مرتبطة بالبرنامج، وذلك في الدعوات التي تُنفذ بميزانية عام 2025 وما بعده.

• سفيرة الاتحاد الأوروبي: الخطوة إنجاز هام في مسار شراكتنا الاستراتيجية

وفي هذا السياق، صرحت سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، أنجلينا إيخهورست، قائلة: أرحب بحرارة بانضمام مصر إلى برنامج هورايزن أوروبا، إطار الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار.

وأكدت السفيرة أن "الخطوة تعد إنجازًا هامًا في مسار تعاوننا الطويل وشراكتنا الاستراتيجية الحالية".

وقالت إن هذا العام يصادف الذكرى العشرين لتوقيع اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال البحث والابتكار عام 2005.

وأشارت إلى أن انضمام مصر إلى هورايزن أوروبا يؤكد الالتزام المشترك بتعزيز التعاون في مجال البحث والابتكار.

وتابعت السفيرة إيخهورست أن: "مصر تزخر بالباحثين والمبتكرين الموهوبين. وعلى مدى سنوات عديدة، تعاون الباحثون المصريون والأوروبيون من خلال برامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار، ويمكننا أن نحقق المزيد.

ومضت قائلة: من خلال انضمام مصر إلى برنامج هورايزن أوروبا، نفتح الباب أمام مزيد من التعاون في معالجة التحديات المشتركة مثل الطاقة، وتغير المناخ، وإدارة المياه، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والهجرة، وغيرها.

وأكدت أن هذا الارتباط الأقوى سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مضيفة: نتطلع إلى مواصلة التعاون من خلال برنامج هورايزن أوروبا.