قتيل ومفقودين إثر انهيار سقف في مرآب سيارات بفيلادلفيا الأمريكية

ذكرت السلطات الأمريكية، أن أحد الأسقف في مرآب للسيارات بمدينة فيلادلفيا الأمريكية انهار بشكل مفاجئ، ما أسفر عن مقتل شخص واحد، وفقدان اثنين يعتقد أنهما فارقا الحياة.

وانهار جزء من السقف في المرآب الخاص بمستشفى فيلادلفيا للأطفال؛ ما أدى إلى "سقوط أجزاء مترابطة من السقف على امتداد سبعة طوابق"، حسبما ذكرت شيريل باركر رئيسة البلدية.

وقالت باركر: "لم نفقد الأمر في إنقاذ الشخصين المفقودين، ولن نستريح حتى تتم معرفة أماكن جميع المتضررين جراء هذه المآساة".

وأشارت إلى أن كلاب البحث لم تعثر على أي مؤشرات على الحياة في الموقع المنهار.

وأنقذت طواقم الطوارئ ثلاثة أشخاص في البداية، من بينهم شخص تعرض لإصابات جسيمة وتوفي لاحقا في المستشفى، حسبما قال جيفري طومسون مفوض إدارة الإطفاء في فيلادلفيا. وتمت معالجة شخصين آخرين ومن ثم خرجا من المستشفى.