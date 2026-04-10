أطقم ضيافة لوفتهانزا الألمانية يبدأون إضرابا وإلغاء مئات الرحلات

بدأت أطقم الضيافة في شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا إضرابا عن العمل عند منتصف الليل، حسبما أكدت متحدثة باسم نقابة أطقم الضيافة الجوية "يوفو".

وتم دعوة حوالي 20 ألفا من المضيفين الجويين للتوقف عن العمل حتى الساعة العاشرة مساءً (2000 بتوقيت جرينتش) اليوم الجمعة.

ويمثل هذا ثالث توقف كبير عن العمل هذا العام في أكبر شركة طيران في ألمانيا، بعد جولتين من إضرابات الطيارين.

وأعلنت لوفتهانزا عن إجراءات طوارئ لكنها كانت قد ألغت بالفعل مئات الرحلات الجوية مسبقا.

ويؤثر الإضراب أيضا على شركتها التابعة الإقليمية لوفتهانزا سيتي لاين.