أبو الغيط يؤكد التضامن مع الحكومة اللبنانية وقراراتها ويدين العدوان الإسرائيلي الوحشي

أجرى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالا برئيس الحكومة اللبنانية الدكتور نواف سلام، جدد خلاله الإعراب عن تضامنه الكامل مع لبنان في مواجهة ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي غاشم ووحشي، مؤكدا ضرورة شمول لبنان باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الولايات المتحدة وإيران.

واستمع أبو الغيط لتقييم رئيس الحكومة اللبنانية حول الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد جراء استمرار إسرائيل في اعتداءاتها، حيث أعرب عن تأييده للقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية بتعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت وحصر السلاح فيها على القوى الشرعية وحدها، مؤكدا الأهمية التي يتسم بها قيام الدولة والجيش اللبناني بما يتوجب القيام به في هذا الخصوص.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، إن الأمين العام أعرب للرئيس سلام كذلك عن دعمه للخطوة التي قررتها الدولة بالانخراط في مفاوضات بهدف الوصول إلى حل دائم للمشكلة التي يواجهها لبنان مع إسرائيل، معربا عن أمله في أن تلتزم جميع الأطراف المعنية بتوفير الظروف الملائمة لإنضاجها وإنجاحها.