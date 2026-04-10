شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، توافدًا ملحوظًا من المصطافين والزائرين، تزامنًا مع احتفالات شم النسيم، وسط أجواء ربيعية معتدلة شجعت المواطنين على قضاء أوقاتهم على البحر.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في بيان سابق، جاهزية الشواطئ لاستقبال الزائرين، مع الالتزام بالضوابط المنظمة وتقديم أفضل الخدمات للمصطافين، بما يعكس الوجه الحضاري لعروس البحر المتوسط خلال موسم الربيع.

وشهدت الشواطئ، تباينًا في نسب الإشغال، حيث سجلت شواطئ القطاع الشرقي نسبًا تراوحت بين 10% و25%، فيما بلغ الإشغال بشاطئ ستانلي نحو 50%.

ورفعت أغلب شواطئ القطاع الشرقي الراية الصفراء، باستثناء شواطئ الأنفوشي الشرقي ورأس التين ونبيل الشاذلي بحي الجمرك، حيث رُفعت الراية الحمراء نظرًا لارتفاع الأمواج.

وفي المقابل، سجلت شواطئ القطاع الغربي نسبة إشغال منخفضة بلغت 2% فقط، مع رفع الراية الحمراء، وسط حالة من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.