شرطة دبي تسهم في تفكيك إحدى أخطر المنظمات الإجرامية الدولية

ساهمت القيادة العامة لشرطة دبي بالإمارات، بالتعاون مع وزارة الداخلية الإماراتية، في تفكيك عصابة "ليونز"، إحدى أخطر الشبكات الإجرامية الدولية، والتي برزت في إسكتلندا خلال العقود الأخيرة، وذلك ضمن عملية نفذتها إسبانيا، وأسفرت عن توقيف 14 شخصاً في عدد من الدول، من بينها الإمارات، إلى جانب إخضاع 20 آخرين للتحقيق في إسبانيا.

وألقت شرطة دبي القبض على عضو بالعصابة فور وصوله مطار دبي، بعد صدور نشرة حمراء بحقه من منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول".

وشاركت جهات متعددة من بينها شرطة دبي، والحرس المدني الإسباني، ووكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة، إلى جانب أجهزة شرطية أخرى في تتبع عناصر الشبكة وتفكيك بنيتها وضبط أصول مالية مرتبطة بأنشطتها غير المشروعة.

وتشير التحقيقات إلى أن هذه الشبكة الإجرامية كانت تنشط في تهريب المخدرات وغسل الأموال، مع امتداد عملياتها عبر أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، مستفيدة من شركات وهمية وتحويلات مالية معقدة لإدارة عائداتها غير القانونية.