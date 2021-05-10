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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد الثلاثاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومُعتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية.

في حين يكون الطقس ليلا، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات مُتقطعة، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة (40%تقريبا).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 19

الإسكندرية 25 17

وادى النطرون 30 18

طنطا 33 18

شبين الكوم 33 19

دمنهور 30 18

بلطيم 26 18

مطروح 24 15

السلوم 27 15

سيوة 32 16

بورسعيد 27 20

دمياط 27 19

الزقازيق 33 19

المنصورة 32 18

الاسماعيلية 33 18

السويس 34 19

العريش 28 18

رفح 28 17

رأس سدر 32 19

نخل 32 15

نويبع 36 22

طابا 32 21

كاترين 30 14

الطور 35 21

شرم الشيخ 37 25

الغردقة 36 26

مرسى علم 37 26

الفيوم 33 19

بنى سويف 34 20

المنيا 34 20

أسيوط 34 21

سوهاج 35 21

قنا 38 22

الأقصر 39 23

أسوان 42 25

ادفو 41 25

أبوسمبل 41 26

الوادى الجديد 38 23

شلاتين 36 21

ابو رماد 36 20

حلايب 32 21

رأس حدربة 32 21