إسبانيا: إعطاء 19 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الاثنين، أنه تم إعطاء إجمالي 19 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.

ويُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بـ536 ألفا و707 جرعات في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد ثلاثة أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في إسبانيا قبل نحو 18 أسبوعا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 3.57 مليون حالة، ووصل عدد الوفيات المرتبطة بالوباء إلى 78 ألفا و792 حالة.

ومر عام و14 أسبوعا على تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في إسبانيا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.