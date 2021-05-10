مقتل 7 في تفجير انتحاري في مقديشيو استهدف مسؤول شرطة صومالي كبير

قتل سبعة أشخاص على الأقل، من بينهم مسؤول كبير بالشرطة الصومالية، عندما استهدف شخص انتحاري مركزا للشرطة في العاصمة مقديشو اليوم الأحد.

وقالت الشرطة إن كبير مفوضي الشرطة أحمد باشانى، الذي كان يدلي بإفادات لوسائل الإعلام بانتظام بشأن الوضع الأمني في البلاد، كان من بين القتلى.

وتولى باشانى الإشراف على الكثير من مراكز الشرطة في المنطقة، ويرى زملاؤه أنه كان المستهدف من هذا الهجوم.

وقال ضابط الشرطة علي حسن إن "هذه مأساة. لقد فقدنا ضابط شرطة مهما للغاية والعديد من رجال الشرطة الآخرين. وكان من بين الضحايا مدنيون".

وأصيب في الهجوم ما لا يقل عن 10 أشخاص، لكن الشرطة تقول إن حصيلة القتلى قد ترتفع بسبب حجم الهجوم.

ووقع الانفجار عند حوالى الساعة 9:30 مساء (1830 بتوقيت جرينتش) عندما اقترب انتحاري من مركز شرطة منطقة وابرى وفجر ما معه من متفجرات. ودمر الانفجار، الذي كان قويا بما يكفي لسماعه في أرجاء المدينة، العديد من المباني التجارية والمتاجر القريبة.

وأعلنت حركة الشباب الإسلامية الصومالية المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم عبر راديو الأندلس المتحدث باسمها.