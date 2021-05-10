إيران تسجل 351 وفاة و18408 إصابات جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 351 حالة وفاة و 18408 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و673 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 75261.

وذكرت أن 5533 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليونين و127 ألف حالة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).