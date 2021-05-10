الصحفيين العرب يدين الهجمات البربرية للاحتلال الإسرائيلي على القدس الشريف

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، بكل قوة الهجمات البربرية للاحتلال الإسرائيلي على القدس الشريف والمسجد الأقصى، مؤكدا تضامنه الكامل مع الصحفيين والشعب الفلسطيني البطل في المحافظة على أراضيه وحقوقه المشروعة والدفاع عنها بكل قوة.



ودعا الاتحاد، في بيان أصدره اليوم الاثنين، جميع المنظمات الدولية لإدانة هذه الأعمال البربرية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.



وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة قامت خلال الأيام الأخيرة بالهجوم على مدينة القدس الشرقية، وخاصة حي الشيخ جراح وعملت على إخراج السكان الفلسطينيين بالقوة بهدف تهويد المدينة، كما استباحت بعض ساحات المسجد الأقصى وكذلك شنت اعتداءات وحشية على الصحفيين الفلسطينيين.



وأكد الاتحاد أن هذه الاعتداءات الغاشمة من جانب قوات الاحتلال أدانتها جميع المنظمات الدولية والأمم المتحدة، حيث إنها تتعارض تماما مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.