 كوريا الجنوبية: التحالف مع الولايات المتحدة ركيزة أساسية للسلام والازدهار - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية: التحالف مع الولايات المتحدة ركيزة أساسية للسلام والازدهار

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 10 مايو 2022 - 4:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 مايو 2022 - 4:31 م

قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، اليوم الثلاثاء، إن التحالف بين بلاده والولايات المتحدة "ركيزة أساسية" للسلام والازدهار الإقليميين.

وأضاف يون، خلال اجتماعه مع دوجلاس إمهوف وأعضاء الوفد الأمريكي الذي أرسله الرئيس جو بايدن لحضور حفل تنصيب يون حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب: "كان التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة منذ 70 عاما ركيزة أساسية للسلام والازدهار في شمال شرق آسيا، أعتقد أنه من بين العديد من التحالفات التي تمتلكها الولايات المتحدة، التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هو أنجح نموذج".

وكان الوفد الأمريكي، الذي ضم وزير العمل مارتن والش والنائبين آمي بيرا ومارلين ستريكلاند، أول وفد أجنبي يلتقي مع يون بعد تنصيبه.

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