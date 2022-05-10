فاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني أوجستي بوش، على نظيره الاتحاد السكندري والذي يقوده فنيًا أحمد مرعي بنتيجة 73 - 60، في إطار الجولة الثانية من سلسلة نهائي دوري السوبر للموسم الحالي 2021 - 2022.

وتبادل الفريقان التقدم خلال أحداث اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

الفترة الأولى: التعادل 13 - 13

الفترة الثانية: 29 - 28 للاتحاد

الفترة الثالثة: 54 - 45 للأهلي

الفترة الرابعة: 73 - 60 للأهلي

ليعادل الأهلي النتيجة وتصبح فوز لكل فريق.

ومن المقرر، أن يلتقي الفريقان مجددًا مساء الخميس المقبل.

وتقام سلسلة مباريات النهائي بنظام "الأفضل من 5" ويتوج الفريق الفائز بثلاثة لقاءات بلقب البطولة.

ويسعى الفريقان لحصد اللقب وهو ما سيؤهله للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري "BAL" والتي تقام تحت رعاية من الدوري الأمريكي للمحترفين "NBA".

وكان الاتحاد قد تأهل للنهائي بعدما تفوق على نادي الزمالك في 3 مباريات متتالية في نصف النهائي الذي أقيم على صالة برج العرب بالإسكندرية، كما صعد الأهلي للنهائي بعد تفوقه على نظيره الجزيرة بنفس النتيجة.