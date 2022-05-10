مطروح: تنظيم 5 قوافل طبية شاملة جميع التخصصات الطبية لسكان 10 تجمعات وقرى

قال اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، إنه تنظيم 5 قوافل طبية، شاملة جميع التخصصات؛ لتقديم الخدمات العلاجية، لسكان 8 تجمعات وقرى في ثلاثة مراكز.وذلك بداية من غدا الأربعاء، وحتى نهاية شهر مايو الجاري.

وأوضح سكرتير عام محافظة مطروح، أن القوافل الطبية ستتوجه إلى كل من تجمععى أبو مزهود والقطراني وقريتي الجفيرة، زاوية العوامة بمركز الضبعة، وقرية شماس بمركز سيدى برانى،وقرية النجيلة البحرية بمركز النجيلة، وقري أبو شروف،مشندت،المراقى،بهى الدين،قارة أم الصغير بمركز سيوة.

وتقوم القوافل بالكشف على المرضى، وتقديم العلاج لهم، وتنظيم ندوات توعوية للأهالي خلال تواجدها بالمنطقة، بداية من 8 صباحا وحتى الخامسة مساءً، تحت إشراف مديرية الصحة والسكان.