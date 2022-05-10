عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، اليوم الثلاثاء، كل من: "خ.م.ع"، مدير تعريفة بجمارك ميناء الإسكندرية البحري، بالسجن لمدة 5 أعوام، والعزل من الوظيفة، و"س.أ.م"، موظف بمكتب مستخلصات جمركية، بالسجن لمدة 10 أعوام؛ لاتهامهما بتزوير محررات رسمية، وذلك في القضية المقيدة برقم 1924 لسنة 2021 جنايات الميناء.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن ميناء الإسكندرية البحري، إخطارًا من الأجهزة المعنية، حول قيام شخصين بالتزوير في محررات رسمية عبارة عن "بطاقة ضريبية، وبيان جمركي" خاصبن بحاوية بضائع، كانت داخل الدائرة الجمركية.

وكشفت التحقيقات المدعومة بتحريات ضباط مباحث إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بميناء الإسكندرية البحري، قيام المتهم الأول بصفته موظف عام بتسهيل "بغير حق" للمتهم الثاني الاستيلاء على بضائع واردة في حاوية جمركية، من خلال تسليم الأخير بيان جمركي "مزور" على خلاف الحقيقة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم الثاني اشترك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب واقعتي تزوير "بطاقة ضريبية منسوبة لمأمورية ضرائب عين شمس، وبيان جمركي حمل رقم 6781 منسوب لمصلحة الجمارك المصرية"، ومكنه من الإفراج الجمركي عن حاوية بضائع.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت إحالتهما لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي اتخذت بحقهما قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: أيمن مصطفى الصحن، ووضاح محمد عبد السلام، وجلال فتحي أحمد عمار، وسكرتير الجنايات، سعيد عبد العظيم