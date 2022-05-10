العثور على جثة شاب داخل مبنى تحت الإنشاء بالفيوم

تكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب غارقا في دمائه، وملقاة داخل مبنى تحت الإنشاء وسط مدينة الفيوم.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد ببلاغ الأهالي بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر مقتولًا في أحد الأبراج السكنية تحت الإنشاء أول الكوبري العلوي.

انتقل المقدم أحمد طرفاية رئيس المباحث إلى موقع البلاغ وتبين من المعاينة الأولية أن الشاب في العقد الثالث من العمر وبه عدة طعنات متفرقة بالجسد تم فرض كردون أمني حول المبنى وتكثيف التحريات حول الواقعة وملابساتها لضبط الجناة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي قررت استدعاء الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.