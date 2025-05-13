ترامب يشيد بأعاجيب الرياض وأبوظبي: الشرق الأوسط الجديد يُنفذ على يد شعوب المنطقة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن «الأعاجيب» التي تحدث في الرياض وأبوظبي لم يقم بإنشائها «بناة الأمم أو الليبراليون أو هؤلاء الذين ينفقون تريليونات الدولارات ويفشلون في التطوير، كما حدث في بغداد وكابول وغيرهما».

وأضاف في كلمته خلال المنتدى الاستثماري السعودي- الأمريكي الذي عُقد مساء الثلاثاء في الرياض أن «التحول الهائل في الشرق الأوسط لا يأتي من تدخل غربي ولا بإيعاز غربي، أو أشخاص يطيرون في طائرات جميلة يلقون عليكم محاضرات ليعلموكم كيف تعيشون أو تحكمون أنفسكم؛ لا».

وشدد أن «ميلاد هذا الشرق الأوسط الجديد يتم على يد شعوب المنطقة نفسها، شعوب عاشوا هنا طوال حياتهم يطورون دولهم بسيادتهم ويسعون نحو رؤيتهم الخاصة.. مذهل جدًا ما قمتم به».

وتابع: «في النهاية، ما يسمون ببناة الأمم ربما دمروا مدنا أكثر مما بنوه، وتدخلاتهم كانت تدخلات في بلدان ومجتمعات معقدة لم يفهموها، ولم يكن لديهم فكرة كيف يقومون بالأمر بأنفسهم».

وأوضح أن «السلام والازدهار والتقدم في النهاية يأتي ليس من الرفض الجذري لتراثكم؛ ولكن بالأحرى من اعتناق تقاليدكم الوطنية والاحتفاء بنفس التراث الذي تحبونه بكل فخر واعتزاز».