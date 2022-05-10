وزيرة الخارجية الألمانية تلتقي عمدة كييف وتعد باستمرار الدعم

عقدت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك لقاء مع عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو تعهدت خلاله بتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا في المجال العسكري وكذلك في إعادة إعمار البلاد.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها السياسية المنتمية إلى حزب الخضر الألماني لأوكرانيا اليوم الثلاثاء لتكون أول عضو في الحكومة الألمانية يزور أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في أواخر فبراير الماضي.

وفي إشارة إلى التقدم الروسي صوب العاصمة الأوكرانية، قالت بيربوك: "إذا تعذر صد هذا الزحف الوحشي، فستبدو هذه المدينة بشكل مختلف".

وكانت بيربوك وضعت إكليلا من الزهور عند النصب التذكاري للأوكرانيين اليهود الذين قتلهم النازيون في وادي بابين يار بالقرب من كييف.

ومن جانبه، وجه كليتشكو بطل العالم السابق في الملاكمة، الشكر للوزيرة الألمانية على دورها وزيارتها في أوقات الحرب، وطالب بفعل كل شيء من أجل وقف هذه الحرب العبثية، منوها بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول منع التطور الديمقراطي لأوكرانيا وبالسعي إلى إقامة امبراطورية روسية "ونحن لا نعرف إلى أي مدى سيسير".

وقال كليتشكو: "زيارتكم في وقت الحرب مهمة جدا بالنسبة لنا"، وعرض كليتشكو لبيربوك جزءا من المدينة وأهداها في نهاية الجولة كتابا مصورا يحمل توقيعه بعنوان "كييف-حبي".

ورأت بيربوك أن أوكرانيا تخوض الحرب من أجل حرية أوروبا ونظام السلام ولفتت إلى أن ألمانيا تضطلع بمسؤولية وواجب حيال " عدم التهاون في تضامننا وعدم التهاون في مساعدتنا وكذلك أيضا في دعمنا العسكري"، ووعدت بأن الحكومة الألمانية ستواصل الدعم وستكثفه في المجال العسكري.

وقالت بيربوك إن هذا الدعم يسري أيضا بالنسبة لإعادة الإعمار في أوكرانيا ولاسيما بالنسبة للمدن والمناطق الأصغر، وصرحت بأنه سيتم فعل كل شيء من أجل إمكانية استمرار الحياة في المناطق التي تم تحريرها أو المناطق التي لم يتم الاستيلاء عليها وذلك رغم الوضع الأمني الخادع.