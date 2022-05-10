لوحة لمارلين مونرو تباع بـ195 مليون دولار في نيويورك

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حققت لوحة للممثلة الراحلة مارلين مونرو للفنان الأمريكي آندي وارهول، 195 مليون دولار في نيويورك، مما يجعلها أغلى عمل فني من القرن العشرين يباع في مزاد علني، وفقا لدار كريستيز للمزادات.

وتستند لوحة "شوت سيدج بلو مارلين" لعام 1964، التي يبلغ قياسها 101.6 × 101.6 سم، إلى صورة فوتوغرافية للممثلة.

وعرضت اللوحة التي تعد واحدة من أعمال وارهول المميزة، للبيع في مزاد بدار كريستيز يوم الاثنين.

ولم تحقق سوى لوحة ليوناردو دافنشي "سالفاتور موندي" مبلغا أكبر في مزاد، مسجلة رقما قياسيا كأغلى عمل فني تم بيعه على الإطلاق في مزاد علني عندما حققت 450.3 مليون دولار في عام 2017.

ولم يتضح في البداية من اشترى لوحة مارلين مونرو التي كانت تقدر قيمتها في السابق بـ"حوالي 200 مليون دولار".