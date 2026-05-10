ربيعة يشارك في خماسية العين أمام الظفرة بالدوري الإماراتي

شارك رامي ربيعة، مدافع فريق العين، في فوز فريقه مساء اليوم الأحد، على الظفرة بنتيجة 5-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب العين ضمن مباريات الجولة 25 والأخيرة من بطولة الدوري الإماراتي.

وبدأ العين التسجيل مبكرا في الدقيقة 15 عن طريق الحسين رحيمي، قبل أن يضيف عبد الكريم تراوري الهدف الثاني في الدقيقة 17، وقبل ختام الشوط سجل أصحاب الأرض ثنائية عن طريق سفيان رحيمي في الدقيقة 32 و36.

وفي الشوط الثاني نجح العين أن يسجل هدف وحيد عن طريق كودجو لابا في الدقيقة 73.

وبدأ ربيعة المباراة من بدايتها قبل أن يغادر بديلا في الدقيقة 75 وشارك بدلا منه ريلوانو ساركي.

وكانت هذه المباراة بمثابة تحصيل حاصل لنادي العين الذي توج باللقب المحلي في نسخته الحالية.

لكن رفع العين رصيده من النقاط إلى 65 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإماراتي، بينما تجمد رصيد الظفرة عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر والأخير.