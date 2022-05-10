 أبو الغيط يشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمكافحة داعش في المغرب غدا - بوابة الشروق
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أبو الغيط يشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمكافحة داعش في المغرب غدا

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 10 مايو 2022 - 2:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 مايو 2022 - 2:30 ص

يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمكافحة داعش المقرر عقده غدا الأربعاء بمدينة مراكش المغربية.
وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة الليلة بأن مشاركة أبو الغيط في هذا الاجتماع تأتي في سياق تجديد دعم الجامعة العربية للجهود الدولية التي يقودها التحالف لمكافحة تنظيم داعش والتنظيمات المرتبطة به وخلاياه النائمة التي كثفت نشاطها في الفترة الأخيرة خاصة في إفريقيا.
وأضاف المصدر أن أبو الغيط سيلقي كلمة في الاجتماع يستعرض فيها رؤية الجامعة العربية لسبل مكافحة تنظيم داعش والإرهاب بصفة عامة وجهود الجامعة والدول  العربية للقضاء على هذا التنظيم الإرهابي وبما يكفل عودة الأمان والاستقرار للمناطق التي كانت ضحية لأنشطته الإجرامية.

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