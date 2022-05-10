الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة صادرات الغذاء الأوكرانية باستخدام الطرق البرية

يضع الاتحاد الأوروبي الملامح النهائية لخطة تسهيل وصول صادرات الأغذية الأوكرانية إلى الأسواق عبر الطرق البرية بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى توقف أغلب صادراتها عن طريق البحر.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن المفوضية الأوروبية ستبحث غدا الأربعاء استراتيجية ستتضمن مبادرات فنية وبيروقراطية لتسريع شحن الزيوت النباتية والذرة والقمح من أوكرانيا.



وتشعر المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بالقلق من الاختناقات اللوجيستية التي يمكن أن تعرقل استخدام خطوط النقل البري البديلة عبر الدول المجاورة لأوكرانيا، نظرا للفجوة في مستوى البنية التحتية بين تلك الدول، وهو ما يمكن أن يعرقل وصول الصادرات الأوكرانية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي رغم إلغاء الحواجز الجمركية مع كييف.



وأشارت بلومبرج إلى أن المنتجات الزراعية والغذائية تمثل حوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا. وفي العام الماضي بلغ إجمالي صادرات أوكرانيا من المواد الغذائية إلى مختلف دول العالم حوالي 28 مليار دولار منها حوالي 7 مليارات يورو (4ر7 مليار دولار) إلى الاتحاد الأوروبي.



وقبل نشوب الحرب الروسية ضد أوكرانيا يوم 24 فبراير كانت موانئ أوكرانيا على البحر الأسود تنقل 5 ملايين طن شهريا، ولكن السفن الحربية الروسية تغلق هذه الموانئ الآن.



وذكرت بلومبرج أن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يسابقان الزمن من أجل إيجاد وسيلة لنقل الصادرات الأوكرانية بحلول الصيف حيث تحتاج أوكرانيا إلى التخلص من مخزونات تصل إلى 25 مليون طن على الأقل قبل بدء حصاد محصول الموسم الجديد.



ولكن هناك حدود للنقل البري يصعب تجاوزها حيث يبلغ الحد الأقصى لكميات الحبوب التي يمكن نقلها عبر القطارات إلى 1ر1 مليون طن شهريا و250 ألف طن من زيت دوار الشمس بحسب تصريحات سابقة لرامون سلاستون الرئيس التنفيذي لنادي الشركات الزراعية الأوكرانية.