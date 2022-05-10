فرنسا تسجل 7364 إصابة جديدة بكورونا و132 حالة وفاة

سجلت فرنسا 7364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و132 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 29 مليونا و155 ألفا و815 إصابة، والوفيات إلى 147 ألفا و893 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 155 مليونا و613 ألفا و469 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.