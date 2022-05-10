أسوان: الاستعداد لتطبيق مبادرة الرئيس لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز

أعلن محافظ أسوان اللواء اشرف عطية، عن استعداد المحافظة لتطبيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك عقب موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضم أسوان ضمن المرحلة الأولى.

وأكد المحافظ، أنه بناءً على مخاطبة وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط بهذا الشأن، فإنه جارٍ توفير قطعة أرض لاستخدامها كساحة لتجميع السيارات القديمة تمهيداً للتخريد بنطاق المحافظة، مع مراعاة الإشتراطات الفنية والبيئية والأمنية الواجب توافرها فى ساحات تجميع السيارات ضمن المبادرة.

وأوضح المحافظ، أن تنفيذ الآليات التنفيذية للمبادرة بإشراف من نائب المحافظ أحمد شعبان ، بجانب تكليف مختصين من المحافظة في أعمال معاينة ساحات التخريد ، وكذا صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، بالإضافة إلى الإشتراك في الأعمال الفنية للمبادرة داخل الساحة والوحدة الحسابية بالمحافظة، بجانب التنسيق مع المختصين بوزارة المالية، علاوة على إدارة ساحة تجميع السيارات القديمة واستقبال العملاء بها واستيفاء المستندات المطلوبة منهم لإستيلام السيارات القديمة؛ تمهيدا لطمس رقم الشاسية والموتور وإصدار شهادة تخريد السيارة من جانب المختصين بالمرور المكلفين بالعمل بموقع الساحة.