العثور على جثة غواص وأكثر من 50 كيلوجراما من الكوكايين قرب سيدني

قالت شرطة نيو ساوث ويلز اليوم الثلاثاء إنه تم العثور على جثة غواص وأكثر من 50 كيلوجراما من مادة يعتقد أنها كوكايين في نهر بشمال سيدني.

وعثر على الغواص فاقدا للوعي في نهر هانتر في نيوكاسل على بعد نحو 115 كيلومترا شمال سيدني صباح الاثنين. وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إن محاولات إنعاش الرجل من قبل الأفراد والمسعفين فشلت وتوفي في مكان الحادث.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على الرجل، الذي لم يتم التعرف عليه بعد، "في المنطقة المجاورة مباشرة" لعدد من الطرود التي تحتوي على أكثر من 50 كيلوجراما من مسحوق أبيض يعتقد أنه كوكايين، بقيمة تقدر ب 20 مليون دولار أسترالي (9ر13مليون دولار أمريكي).

وفتحت الشرطة تحقيقا في الواقعة.