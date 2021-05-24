إعلام عبري: إسرائيل تتكبد مليون دولار للتصدي لصاروخ أطلق من غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن منظومة مقلاع داود، اعترضت صاروخاً أطلق من قطاع غزة نحو تل أبيب.

ووفقا لصحيفة «يدعوت آحرنوت» العبرية، «فإنه لأول مرة في تاريخ الصراع يتم تفعيل منظومة مقلاع داود»، مشيرة إلى أن الصاروخ الوحيد الذي أطلق من بين 6 صواريخ على تل أبيب كان متجهًا إلى منطقة مأهولة وأسقطته.

وذكرت أن تكلفة صاروخ الاعتراض مليون دولار، قائلة إن منظومة مقلاع داوود خاصة باعتراض الصواريخ بعيدة المدى (الباليستية) والطائرات المسيرة، وذلك بحسب ما نشره موقع «غزة الحدث».

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى إطلاق 270 صاروخا من قطاع غزة، وصلت 250 منها إلى إسرائيل، فيما اعتُرضت 62 منها.

مقلاع داود هو نظام دفاع صاروخي أرض-جو يستخدم لاعتراض الصواريخ الباليستية الواردة إلى المنطقة المحمية، ويتميز هذا النظام بقدرته على تتبع الأهداف المتحركة وإطلاق الصواريخ بشكل دقيق لتدمير الصاروخ المعادي قبل وصوله إلى المنطقة المحمية.

تم تطوير مقلاع داوود من قبل شركة «رافائيل» الإسرائيلية، ويتكون النظام من مجموعة من الشاحنات التي تحمل صواريخ الاعتراض، ومنظومة رادار متطورة تكشف وتتبع الأهداف، ونظام قيادة وتحكم يقوم بتوجيه الصواريخ نحو الهدف.

وصمم النظام لإسقاط الصواريخ التي يتم إطلاقها من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر، وهو جزء من الدرع الصاروخي للاحتلال الإسرائيلي الذي يشمل بالفعل نظام القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى، ونظامي آرو-2 وآرو-3 لاعتراض الصواريخ طويلة المدى.