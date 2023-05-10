تشهد الأوضاع في قطاع غزة، تطورات متسارعة، بعد بدء المقاومة الفلسطينية الرد على التصعيد الذي شنته قوات الاحتلال ضد القطاع.

وتحولت سماء قطاع غزة إلى ساحة حرب بين المقاومة التي أطلقت رشقات صاروخية كثيفة ضد مناطق عسقلان وسديروت ومستوطنات الغلاف المتاخمة للحدود الشمالية للقطاع.

تغطية صحفية: مشاهد من وصول الصواريخ إلى مستوطنة سديروت شرق قطاع غزة. pic.twitter.com/MJpyHGA17o — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 10, 2023

ووجدت منظومة القبة الحديدية إرهاقا شديدا وهو تحاول صد صواريخ المقاومة التي أطلقت في اتجاهات متعددة.

في الوقت نفسه، شن قوات الاحتلال غارات جديدة على قطاع غزة، واستهدفت على ما يبدو مناطق تُطلق منها صواريخ المقاومة، وقصفت قوات الاحتلال هدفا شرق مخيم البريج وسط غزة.

قصف إسرائيلي وسط غزة الآن pic.twitter.com/6mBkBTOyg0 — غزة الآن - Gaza Now (@GazaNownews) May 10, 2023

يأتي هذا فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن هناك أنباء أولية عن إصابة مباشرة في مدينة سديروت التي تعرضت لوابل كثيف من صواريخ المقاومة الفلسطينية.

ودوت صافرات الإنذار في أسدود ومحيطها ونتيفوت وبلمحيم جنوب تل أبيب.

ويأتي رد المقاومة، على تصعيد إسرائيلي بدأ باغتيال قادة سرايا القدس الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وما أعقبه من تكثيف في الغارات على القطاع.

وأمس الثلاثاء ، استهدف الاحتلال الإسرائيلي عدّة مناطق في قطاع غزة، من ضمنها منازل لقادة في حركة الجهاد الإسلامي، ما أسفر عن استشهاد 13 فلسطينياً، بينهم 3 من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، هم جهاد شاكر الغنام أمين سر المجلس العسكري للسرايا، وكل من خليل البهتيني وطارق محمد عز الدين.