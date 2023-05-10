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سويسرا تحتجز 8 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الروسي

البنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي
د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 مايو 2023 - 8:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 مايو 2023 - 8:09 م

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، وصول إجمالي الأصول والأموال الخاصة بالبنك المركزي الروسي والمحتجزة في سويسرا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، في فبراير من العام الماضي إلى 4ر7 مليار فرنك سويسري (3ر8 مليار دولار).

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن البيان السويسري جاء بعد قواعد الإبلاغ الجديدة عن الأصول الروسية في إطار أحدث مجموعة عقوبات أوروبية ضد روسيا.

وبحسب بيان الحكومة السويسرية فإن الـ4ر7 مليار فرنك تمثل كل احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي المبلغ عنها في سويسرا حتى تاريخه، وتلك الأموال التي تم تجميدها.

ولا تشمل هذه الأموال الأصول والأموال الخاصة بأفراد روس أو مؤسسات روسية خاضعة للعقوبات والتي تم تجميدها في سويسرا وتبلغ قيمتها 5ر7 مليار فرنك.

يذكر أن سويسرا المحايدة تقليديًا تخلت عن حيادها وأعلنت بعد أربعة أيام من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، الانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو، وإلزام البنوك بنقل معلومات عن العملاء أو الشركات المستهدفة.


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