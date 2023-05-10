اندلاع احتجاجات في باكستان بعد القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان

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نظمت حشود ضخمة مسيرات في مدن باكستانية كبرى اليوم الثلاثاء، احتجاجا على القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان على خلفية مزاعم بالفساد.

وقالت شيرين مزاري وزيرة حقوق الإنسان السابقة وإحدى قيادات حزب حركة الإنصاف الباكستانية لوسائل الإعلام أن عضوا واحدا على الأقل من حزب خان لقي حتفه في مدينة كويتا.

ونشبت الاحتجاجات بعدما تم القبض على خان من مقر المحكمة العليا بإسلام أباد.

وقال محتج يدعى وسيم عبد القيوم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "سنغلق البلاد بأكملها ونحتج لحين الإفراج عن خان".

وقال محتج آخر يدعي حاجي شفيق جادون لـ (د.ب.أ): "إنهم (الحكومة) لا يدركون قوة الحشود".

واستهدف المحتجون منشآت ومبان عسكرية بصورة خاصة في عدة مدن حيث يعتقدون أن الجيش وراء خطوة اعتقال خان.

واقتحم المحتجون نادي خدمات وخربوا المنشآة العسكرية الواقعة في مدينة لاهور شرقي البلاد.

واقتحم المحتجون بوابة مقر المنطقة العسكرية في راوالبندي في خطوة غير مسبوقة.