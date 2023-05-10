انطلاق اجتماع الجامعة العربية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على غزة



انطلقت منذ قليل أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الأمانة العامة للجامعة، وذلك بناء على الدعوة التي تقدمت بها مصر، وبالتنسيق مع الجانب الفلسطيني والأردني، وهي دورة مستأنفة لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية، بشأن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة.

وأكد السفير محمد عرفي- مندوب مصر لدى الجامعة العربية خلال كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع أن اجتماع اليوم يتم استئنافه بشكل مستمر منذ 5 ابريل الماضي،منذ احداث الأقصى المبارك، لبحث التعاطي مع الانتهاكات الجسيمة، التي ارتكبتها خلال الثماني والاربعين ساعة الماضية قوات الاحتلال الإسرائيلية ولا تزال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تهدد بلا شك السلام والاستقرار بالمنطقة.

وأضاف عرفي أن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأكمله لتوفير ما يلزم من الحماية الدولية للفلسطينيين وإجبار إسرائيل على الكف عن هذه الجرائم الإنسانية.

كما شدد أن الاحداث المؤلمة لا تدع مجالا للشك في صحة ما امداه الدول العربية و ايده المجتمع الدولي بكل صورة ممكنة، من أنه لا سلام في المنطقة دون إيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، باعتبار أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد، الذي ترتضيه كافة الاطراف، مؤكدا على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية وأن تكون تلك الدولة قابلة للعيش والنماء، وبما يعني ذلك الحل العادل لقضية اللاجئين.