وزيرة الداخلية البريطانية: مشروع قانون الهجرة الجديد ينهي اللجوء غير القانوني تماما

أكدت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، اليوم الاربعاء، أن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية الذي يناقشه البرلمان البريطاني حاليا ينهي الدخول غير القانوني كطريق للجوء في المملكة المتحدة بشكل تام.

وقالت برافرمان وفقا لما اورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية: "لا يمكننا السماح باستمرار نظام يحفز الناس على المخاطرة بحياتهم ودفع المال لمهربي البشر للمجيء إلى هذا البلد بشكل غير قانوني".

وتابعت:"هذا ليس رحيمًا ولا عادلًا ولهذا تم تصميم مشروع قانون الهجرة غير الشرعية الخاص بنا لإنهاء الدخول غير القانوني كطريق للجوء في المملكة المتحدة من خلال ردع المهاجرين عن القيام بالرحلة في المقام الأول".

وأشارت وزيرة الداخلية البريطانية إلي رغبة الشعب البريطاني لوقف القوارب، لافتة إلي أنه "تم تصميمه بمساعدة بعض أفضل العقول القانونية في البلاد لضمان تقديمه للجمهور البريطاني بطريقة تتفق مع سيادة القانون وقوية للطعن القانوني".

وأوضحت برافرمان "أن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك أكد أن إيقاف القوارب لضمان عدم تمكن أي شخص من استخدام هذا الطريق الخطير وغير القانوني إلى المملكة المتحدة ، هو أحد الأولويات الخمس للحكومة".

وأضافت أن التشريع الجديد من المقرر أن يكسر نموذج العمل لعصابات تهريب البشر ، ويعيد الإنصاف إلى نظام اللجوء في المملكة المتحدة ويردع المهاجرين عن القيام بالرحلة الغادرة عبر القناة من خلال إبعاد أولئك الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى وطنهم، مضيفة "نحن ملتزمون بضمان تمرير هذا التشريع من خلال البرلمان في أقرب وقت ممكن ، ونحث مجلس اللوردات على دعم مشروع القانون ، حتى نتمكن من المضي قدمًا في إيقاف القوارب".