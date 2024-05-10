أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية» بقطاع غزة، بشير جبر، بتصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تتعرض مناطق متفرقة لقصف عنيف ومتواصل من قبل جيش الاحتلال.

وقال إن المنطقة الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية تشهد دوي انفجارات هائلة وقوية جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، بالإضافة إلى تحليق طائرات الاحتلال الحربية والاستطلاعية بكثافة في أجواء المدينة وقطاع غزة بأكمله.

وأضاف أن المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تتعرض هي الأخرى لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف، لافتا إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات جراء الغارات الجوية التي طالت مخيم النصيرات وسط القطاع.

وذكر أن الأطراف الشمالية لمخيم النصيرات، بما في ذلك مناطق الزهراء والمغراقة وجحر الديك، لا تزال تتعرض لقصف مدفعي عنيف، مضيفا أن الآليات العسكرية الإسرائيلية قامت بتجريف محطة توليد الكهرباء في المنطقة، والتي كانت متوقفة عن العمل بالفعل.

وأوضح أن حي الزيتون جنوب مدينة غزة يشهد توغلا إسرائيليًا مستمرًا منذ أمس حتى اللحظة، مشيرا إلى أن الآليات العسكرية 30 منزلا؛ نتيجة قيامها بإطلاق القذائف وتفجير المباني، فضلا عن إطلاق النار تجاه المدارس التي تأوي أعدادا كبيرة من النازحين.

واختتم مراسل «القاهرة الإخبارية»، مؤكدا أن العدوان الإسرائيلي يتوسع ليشمل جميع أنحاء قطاع غزة، وليس مدينة رفح وحدها.