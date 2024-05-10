مشكلة فنية في طائرة وزير العدل الألماني تؤخر عودته لبلاده

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قالت السلطات الألمانية اليوم الجمعة، إن وزير العدل ماركو بوشمان سيظل عالقا في إيطاليا لعدة ساعات أطول مما كان مخططا له بعد حدوث مشاكل فنية في الطائرة الرسمية التي كان سيعود بها إلى بلاده.

وكان بوشمان والوفد المرافق له يعتزمون مغادرة مدينة البندقية في حوالي منتصف نهار اليوم الجمعة، بعد انتهاء اجتماع وزراء العدل بمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى "جي 7".

واضطرت الطائرة ، وهي طائرة طراز بومباردييه جلوبال 5000، إلى العودة إلى موقع الانتظار قبل وقت قصير من موعد الإقلاع المخطط له.

ومن المتوقع أن يعود الوزير إلى ألمانيا في وقت مبكر من المساء على متن طائرة بديلة سيتم إرسالها من كولونيا.

يشار إلى أن أسطول الطائرات الرسمية الألمانية يواجه العديد من المشاكل الفنية في السنوات الأخيرة.

وعلقت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك في أبو ظبي في أغسطس الماضي واضطرت لإلغاء رحلة إلى أستراليا ونيوزيلندا عندما حدثت مشاكل على متن طائرتها الرسمية.

وكان عليها العودة إلى ألمانيا على متن رحلة تجارية.

وتسعى الحكومة إلى استبدال الطائرات القديمة المعرضة للأعطال بطرازات أحدث يمكن الاعتماد عليها.