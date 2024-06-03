فيلم إن شاء الله الدنيا تتهد يشارك في مهرجان بالم سبرينج للأفلام القصيرة

أعلن مهرجان بالم سبرينج الدولي للأفلام القصيرة عن مشاركة فيلم "إن شاء الله الدنيا تتهد" للمخرج كريم شعبان في مسابقته الرسمية لدورته الـ 30، والتي تقام في الفترة من 18 إلى 24 يونيو.

من جانبه، عبّر المخرج كريم شعبان عن سعادته بمشاركة فيلمه في مهرجان بالم سبرينج، الذي يعد فرصة مميزة لصانعي الأفلام القصيرة من كل أنحاء العالم.

وقال إن هذا المهرجان سيتيح له إمكانية المشاركة في مناقشات ثرية يتم خلالها تبادل العديد من الخبرات مع صناع آخرين، والتعرف على المزيد من المدارس السينمائية.

وأوضح أن أحداث فيلم "إن شاء الله الدنيا تتهد" مستوحاة من قصة حقيقية حدثت له بالفعل في أواخر عام 2021، وكان هناك تناغم كبير بين أبطال العمل الذين تحمسوا كثيراً للمشاركة بمجرد عرض المشروع عليهم حينها.

الفيلم، الذي يبلغ طوله 20 دقيقة، يدور حول منتجة فنية تُدعى "لبنى" تواجه خسارة مهنية ضخمة، عندما يقرر بطل إعلانها الجديد الاعتذار عن استكمال التصوير نتيجة ظرف قهري. يشارك في بطولة الفيلم كل من: سلمى أبو ضيف، عماد رشاد، أمير صلاح الدين، عماد الطيب، وقد قام بكتابة السيناريو والحوار وائل حمدي، وتولى الإخراج كريم شعبان.

وسبق للفيلم القصير أن عُرض العالمي الأول ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كليفلاند السينمائي الدولي في نسخته الـ 48، التي أقيمت في مدينة أوهايو الأمريكية.

يعتبر مهرجان بالم سبرينج الدولي أحد أكبر أسواق الأفلام القصيرة في أمريكا الشمالية، إذ يتنافس فيه مئات الأفلام للتأهل لجوائز الأوسكار والبافتا، كما ينظم العديد من المناقشات التي تجمع صانعي الأفلام، والبرامج التي تشجع المواهب الجديدة وتوسع آفاق الجمهور.