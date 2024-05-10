متحدث: الجيش الإسرائيلي لديه أسلحة كافية لعملية رفح

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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري، اليوم الخميس، إن إسرائيل تمتلك ما يكفي من الأسلحة والذخائر لمواصلة عملياتها العسكرية في مدينة رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة.

وأضاف هاجاري في مؤتمر صحفي بأن "الجيش لديه أسلحة للمهام التي يخطط لها وأيضا للمهام في رفح. ولدينا ما نحتاجه".

وكان الرئيس بايدن قد أعلن أمس الأربعاء أنه قد يتم فرض قيود على إمدادات المعدات العسكرية لاسرائيل في حالة شن هجوم عسكري واسع النطاق في رفح، وهو الهجوم الذي تعارضه واشنطن.

وأكد هاجاري، في ضوء تصريحات بايدن، على أن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة مازالت وثيقة.

وقال إن "الولايات المتحدة قدمت مساعدات أمنية غير مسبوقة لدولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي خلال الحرب"، مضيفا أن الخلافات يتم حلها خلف أبواب مغلقة.

وقال هاجاري إن "لدى إسرائيل مصالح أمنية، لكننا ندرك أيضا مصالح الولايات المتحدة. وسنواصل العمل بهذه الطريقة."