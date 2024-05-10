الجهاز الفني لمنتخب الشباب يقرر ضم حارس رايو فاليكانو الإسباني

استقر وائل رياض شيتوس، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب (مواليد 2005) على ضم محمد الشاهد، حارس مرمى فريق رايو فاليكانو الإسباني في معسكر الفراعنة الصغار المقرر إقامته في شهر مايو الجاري.

وأوضحت وزارة الشباب والرياض أن محمد الشاهد، هو أحد مواهب مشروع "Stars Of Egypt" لاكتشاف المواهب أحد مشروعات الوزارة المعنية بانتقاء الموهوبين في مختلف اللعبات الرياضية، والذي حقق نجاحات استثنائية خلال الفترة الماضية.

وأكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أن المشروعات القومية للكشف عن المواهب في كرة القدم تستمر في جني ثمارها بفضل دعم القيادة السياسية وتوجيهاتها بالتوسع في تلك البرامج لتعود بالفائدة على جميع المنتخبات الوطنية في كافة المستويات.

ويهدف المشروع إلى انتقاء المواهب في كرة القدم، من أجل خدمة المنتخبات الوطنية وإقامة معسكرات تدريبية داخل وخارج مصر بالتعاون مع العديد من الأندية الأوروبية، وهناك أكثر من 50 لاعبًا من خريجي المشروع انضموا لأندية داخل مصر وخارجها.