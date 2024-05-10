 المقاومة الإسلامية في العراق تقصف 6 أهداف حيوية إسرائيلية بصاروخ كروز والطيران المسير - بوابة الشروق
الجمعة 10 مايو 2024 4:03 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

المقاومة الإسلامية في العراق تقصف 6 أهداف حيوية إسرائيلية بصاروخ كروز والطيران المسير

المقاومة الإسلامية
المقاومة الإسلامية
د ب أ
نشر في: الجمعة 10 مايو 2024 - 3:39 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 مايو 2024 - 3:39 ص

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مساء الخميس أنها شنت 6 هجمات منفصلة طالت قواعد وأهدافا حيوية إسرائيلية بصاروخ كروز المطور والطيران المسير في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أشهر.

وذكرت المقاومة الإسلامية في العراق في خمسة بيانات منفصلة أنها قصفت ميناء عسقلان النفطي بواسطة صاروخ الأرقب /كروز مطور/ كما استهدفت هدفاً حيوياً في إيلات/أم الرشراش/ وقاعدة نيفاتيم  في بئر السبع وقاعدة اليفالط ومنصة لوياثان الغازية وقاعدة عوبدا الجوية بالطيران المسير.

وجددت المقاومة الإسلامية في العراق موقفها بأنها ماضية في دكّ معاقل الأعداء .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك