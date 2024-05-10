المقاومة الإسلامية في العراق تقصف 6 أهداف حيوية إسرائيلية بصاروخ كروز والطيران المسير

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أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مساء الخميس أنها شنت 6 هجمات منفصلة طالت قواعد وأهدافا حيوية إسرائيلية بصاروخ كروز المطور والطيران المسير في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أشهر.

وذكرت المقاومة الإسلامية في العراق في خمسة بيانات منفصلة أنها قصفت ميناء عسقلان النفطي بواسطة صاروخ الأرقب /كروز مطور/ كما استهدفت هدفاً حيوياً في إيلات/أم الرشراش/ وقاعدة نيفاتيم في بئر السبع وقاعدة اليفالط ومنصة لوياثان الغازية وقاعدة عوبدا الجوية بالطيران المسير.

وجددت المقاومة الإسلامية في العراق موقفها بأنها ماضية في دكّ معاقل الأعداء .