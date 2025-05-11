نائبة فرنسية من أصل فلسطيني: أوروبا شريكة في الإبادة الإسرائيلية بغزة

الدول الأوروبية التي تلتزم الصمت إزاء هذه المجازر تشارك فعليًا في الإبادة التي ترتكبها إسرائيل

ـ الطلاب في أوروبا كانوا أكثر جرأة وفاعلية من السياسيين في رفض الإبادة الإسرائيلية بغزة

اتهمت ريما حسن، النائبة الفرنسية من أصل فلسطيني في البرلمان الأوروبي، الدول الأوروبية بالمساهمة في الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة من خلال صمتها.

وأكدت أن طلاب الجامعات باتوا يضطلعون بالدور الذي يجب أن يؤديه السياسيون في الدفاع عن المظلومين.

وفي مقابلة مع الأناضول، قالت ريما، إن الحصار المفروض على غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية أديا إلى تفشي الجوع.

وأضافت: "الدول الأوروبية التي تلتزم الصمت إزاء هذه المجازر تشارك فعليًا في الإبادة التي ترتكبها إسرائيل".

وأشارت النائبة ريما، إلى أن "الطلاب في أوروبا كانوا أكثر جرأة وفاعلية من السياسيين" في رفض الإبادة الإسرائيلية بغزة.

وقالت: "خلال حملتي الانتخابية وحتى بعد انتخابي، دعمت احتجاجات الطلبة، وهم من أعلوا الصوت أكثر من السياسيين الأوروبيين" ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأوضحت النائبة الأوروبية أن هؤلاء الطلبة نجحوا في تحقيق بعض المكاسب داخل الجامعات، من خلال وقف التعاون مع العلامات التجارية الإسرائيلية. واعتبرت أن أصوات الطلبة كسرت حالة الصمت في أوروبا.

من مخيم اللاجئين إلى قبة البرلمان الأوروبي

ولدت ريما حسن، في مخيم للاجئين الفلسطينيين بمنطقة النيرب في سوريا، عام 1992، وانتقلت إلى فرنسا بعمر 9 أعوام حيث تابعت دراستها في القانون.

وفي انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في يونيو 2024، فازت ريما، بمقعد برلماني، وعبرت مرارًا خلال حملتها عن دعمها الكامل لقطاع غزة الرازح تحت القصف الإسرائيلي.

وكانت من أبرز الداعمين للاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين في الجامعات الفرنسية، كما مُنعت من إلقاء كلمات علنية في عدة جامعات وساحات عامة، وتعرضت للاستدعاء للتحقيق بتهمة "الترويج للإرهاب".

وفي 25 فبراير الماضي، منعت السلطات الإسرائيلية ريما، من دخول الأراضي الفلسطينية رغم مشاركتها في وفد رسمي من البرلمان الأوروبي، حيث تم توقيفها في المطار وإعادتها إلى حيث جاءت.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.



