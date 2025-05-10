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شهدت منطقة سوق اللبن بمدينة المحلة الكبرى، انهيار جزئي في عقار مكون من 3 طوابق خالي من السكان، بشكل مفاجئ؛ بسبب تفكك أحد جدران حوائطه، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية. وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ووجه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بشكل عاجل، اللواء هاني يوسف رئيس حي أول المحلة، بسرعة تنفيذ قرار إزالة المنزل بالكامل حتى سطح الأرض؛ حفاظا على أرواح المواطنين لأنه يعد خطرا داهما وآيلا للسقوط.

تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول المحلة، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بانهيار عقار سكني مكون من 3 طوابق بشارع أبو القاسم بنطاق دائرة القسم.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث، وتم فرض كردون أمني لتأمين حياة المواطنين.

وأكد رئيس حي أول المحلة، تسليم المنزل إلى مقاول لتنفيذ قرار الإزالة في أسرع وقت؛ لضمان تأمين أرواح المواطنين والمارة بالمنطقة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.