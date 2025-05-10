كاظم الساهر يحيي حفلين في مهرجان «إهدنيات» في لبنان مطلع أغسطس

يستعد المطرب كاظم الساهر، لإحياء حفلين غنائيين يومي ١ و٢ أغسطس المقبل، ضمن فعاليات مهرجان "إهدنيات" الدولي المقرر إقامته في العاصمة اللبنانية بيروت في الفترة من ١٧ يوليو وحتى ٣ أغسطس المقبلين.

ويرتبط كاظم الساهر دوما بهذا الحدث الذي يقام كل عام في موسم الصيف في لبنان، ودائما ما يقدم القيصر حفلين ضمن فعاليات المهرجان كل عام منذ انطلاقه قبل ١٢ عاما.

من ناحية أخرى، يستعد القيصر لإقامة حفلين غنائيين يومي ١٧ و١٨ مايو الجاري على خشبة مسرح أوبرا دبي، وذلك بعد أن اضطرت الشركة المنظمة لإضافة ليلة جديدة من الحفل بعدما تزايد الطلب من الجمهور على حضور حفل القيصر.