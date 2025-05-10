تقرير: ترامب سيعلن اعترافا أمريكيا بدولة فلسطينية بدون حماس

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية بدون حركة حماس، خلال قمة خليجية أمريكية تعقد منتصف الأسبوع المقبل في أثناء زيارة ترامب إلى السعودية.

قمة خليجية أمريكية



وأوضحت "جيروزاليم بوست"، خلال تقرير نشرته اليوم السبت، أن السعودية ستستضيف قمة خليجية أمريكية منتصف مايو، في إطارة أول زيارة يجريها ترامب إلى السعودية خلال فترة ولايته الثانية، ويأتي ذلك بعد القمة التي عقدت في 21 مايو من عام 2017، خلال الولاية الأولى لترامب.

وسبقت القمة، التي تستضيفها السعودية في العاصمة الرياض، عدة توقعات تتعلق بالإعلان الذي أشار إليه ترامب، واصفًا إياه بـ"إعلان هام للغاية"، وذلك خلال لقاءه مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالبيت الأبيض في 6 مايو الجاري.

ويأتي إلى جانب ما يعتزم ترامب الإعلان عنه، جدول أعمال القمة والصفقات والاتفاقيات التي من المتوقع إبرامها والذي هو محل نقاش، ويمتد نطاقها ما بين اتفاقيات أمنية وعسكرية إلى أخرى تقنية وخاصة بالذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يشارك جميع القادة الخليجيين في القمة الخليجية الأمريكية.

اعتراف بالدولة الفلسطينية



وقال مصدر دبلوماسي خليجي – طلب عدم تسميته أو كشف منصبه – لموقع "ميديا لاين" الأمريكي، إن الرئيس ترامب سيصدر إعلانا يتعلق بدولة فلسطينية واعترافا أمريكيا بها، وأنه سيكون هناك تأسيس لدولة فلسطينية دون وجود حماس.

وأضاف المصدر، أنه إذا جرى الإعلان عن اعتراف أمريكي بدولة فلسطينية، سيكون أهم إعلان من شأنه أن يغير توازن القوى في الشرق الأوسط، وستنضم مزيد من الدول إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، "في إشارة لاتفاقيات السلام التي عقدتها عدة دول عربية مع إسرائيل".

وأكد المصدر، أن الاتفاقيات الاقتصادية ستكون مطروحة بالتأكيد، لكن العديد منها جرى الإعلان عنها، وربما سنشهد إعفاء دول خليجية من الرسوم الجمركية.

ومن جانبه، قال أحمد الإبراهيمي دبلوماسي خليجي سابق، لـ"ميديا لاين": "لا أتوقع أن يكون الأمر متعلق بفلسطين.. سيكون هناك اتفاقيات بارزة، ربما مشابهة لما حدث في القمة الخليجية الأمريكية لعام 2017، مع اتفاقيات سعودية بقيمة أكثر من 400 مليار دولار".