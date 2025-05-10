المستشار الألماني يدعو إلى تشديد العقوبات على روسيا إذا رفضت وقف إطلاق النار في أوكرانيا

دعا المستشار الألماني فريدرش ميرتس، إلى تشديد العقوبات على روسيا حال رفض بوتين وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «فرانس برس»، صباح السبت.

ويعقد زعماء غربيون ضمن «تحالف الراغبين» قمة السبت في كييف، من بين المشاركين فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وخرج القادة الثلاث صباح السبت من نفس القطار الذي أقلهم من بولندا. ومن المقرر أن ينضموا في وقت لاحق إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقبيل الزيارة، دعوا في بيان مشترك روسيا إلى الموافقة على «وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط لمدة 30 يوما» لإفساح المجال أمام محادثات سلام.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن القمة ستناقش اقتراحا أمريكيا وأوروبيا لوقف إطلاق النار لمدة شهر في الحرب الروسية على أوكرانيا، وإنهم سيفرضون عقوبات جديدة مشتركة على موسكو إذا رفضت المقترح. وأضاف أن هذه الخطوة لم يتم الانتهاء منها بعد.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الجمعة، إن روسيا تدعم تنفيذ وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في الصراع، ولكن فقط مع وجود «فروق دقيقة».