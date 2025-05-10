ريال مدريد يعلن جاهزية رودريجو لمباراة برشلونة

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد جاهزية رودريجو، لاعب الفريق لخوض مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، المُقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد: "عاد رودريجو ويتدرب بشكل جيد، إنه متاح.. ليس لدينا خيارات كثيرة للتشكيلة الأساسية، رودريجو خيار أساسي، مثل أردا جولر".

وأضاف المدرب الإيطالي: "ليس من الصعب تحفيز اللاعبين لأن هذه نوعية من المباريات التي يشاركون فيها يكونوا بالفعل متحفزين ومليئين بالثقة".

وتابع: "الفريق يُبلي بلاءً حسنًا، مُركّز على ما يجب عليه فعله ومتحمس.. أمامنا الكثير على المحك. نحن واثقون من قدرتنا على تحقيق الفوز.. مواجهة برشلونة صعبة، لكننا واثقون من قدرتنا على الفوز".

وأكمل: "أزمة الإصابات في خط الدفاع؟ جاكوبو رامون وخيسوس فاييخو يمكن أن يكونا بديلين لقلب الدفاع في مباراة الغد أمام برشلونة".

وأتم كارلو أنشيلوتي تصريحاته قائلًا: "علينا أن نعرف كيف نتصرف غدًا.. إنها مباراةٌ تنطوي على الكثير من المخاطر، ولتحقيق الفوز، عليك إدارة كل شيء بإتقان، أن يكون الدفاع بإتقان، والهجوم بإتقان".