شركة مياه الشرب بالغربية تناقش موقف المشروعات الجارية وتوجيهات بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

ناقش اللواء محمد عبدالفتاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، فى اجتماع مع قيادات قطاع المشروعات بالشركة، موقف المشروعات الجارية والعمل على تسريع معدلات التنفيذ وتحقيق أعلى معدلات الأداء بما يسهم في الارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة لأهالى محافظة الغربية.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الشركة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها، ونسب الإنجاز المحققة على أرض الواقع، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات والمعوقات التى قد تؤثر على سير العمل، مؤكدًا ضرورة تذليل العقبات والتنسيق الكامل بين مختلف القطاعات المعنية لضمان الإنتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وبأعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأكد اللواء محمد عبدالفتاح أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية تواصل العمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما يواكب خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف أنحاء المحافظة.

كما شدد على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لكل المشروعات، والعمل بروح الفريق الواحد، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية وجودة التنفيذ، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين وتحسين مستوى الحياة اليومية لهم.

وقال عبدالفتاح، في تصريحات صحفية، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الشركة على استكمال مسيرة النجاحات والإنجازات التي حققتها خلال الفترات الأخيرة، وتعزيز جهود التطوير والتحديث المستمر، بما يرسخ مكانة الشركة كنموذج متميز فى تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الغربية.