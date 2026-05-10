الرئيس السوري يجري أول تعديل حكومي ويعين وزيرين جديدين للإعلام والزراعة

أقال الرئيس السوري أحمد الشرع وزيري الإعلام والزراعة وأمين عام الرئاسة السورية في أول تعديل حكومي.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنبا (سانا) أن الشرع أصدر مرسوما يقضي بتعيين خالد فواز زعرور وزيراً للإعلام بدل الدكتور حمزة المصطفى، كما عين أيضاً عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية، وهو كان يشغل منصب محافظ حمص.
كما عين المهندس باسل حافظ سويدان وزيراً للزراعة.
وينتظر الشارع السوري تغييراً حكومياً واسعاً بعد عقد الجلسة الأولى لمجلس الشعب المنتظر قبل نهاية الشهر الجاري.
وكان وزيرا الإعلام والزراعة قد عُينا في التشكيلة الحكومية التي أعلن عنها في 29 مارس العام الماضي.