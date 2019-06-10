مقتل شخص جراء سقوط مروحية على مبنى وسط مانهاتن

قتل شخص على الأقل جراء سقوط طائرة عمودية فوق سطح مبنى وسط حي مانهاتن بمدينة نيويورك اليوم الاثنين، وذلك حسبما أكدت قوات الدفاع المدني في نيويورك عبر حسابها على موقع تويتر.



وأوضح حاكم نيويورك اندرو كومو أن المروحية كانت تحاول الهبوط على سطح المبنى، وأن نيران اندلعت أثناء المحاولة، ولكن قوات الإطفاء سيطرت عليها.



وقع الحادث في الشارع السابع من مدينة مانهاتن، بالقرب من ميدان تايمز الشهير.



ساد طقس سيء وقت وقوع الحادث، حيث كانت هناك أمطار، وكانت هناك سحب كثيفة جعلت من الصعب التعرف على قمة ناطحة السحاب التي سقطت الطائرة فوقها.



وقالت قوات الدفاع المدني عبر حسابها على تويتر إن المروحية سقطت على سطح المبنى.



طوقت الشرطة المنطقة المحيطة بمكان الحادث، وهرعت أعداد كثيرة من قوات الإنقاذ للمكان.



وقال كومو إن سكان العمارة قالوا إنهم شعروا باهتزام المبنى لحظة اصطدام الطائرة به.



وأكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ بالحادث.



وقالت الهيئة الاتحادية الأمريكية للسلام الجوية، إنها بصدد جمع معلومات عن الواقعة.



وأكد كومو عدم وجود ما يدل على أن للحادث صلة بالإرهاب، على غرار أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر عام 2001.