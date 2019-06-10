قال رئيس ائتلاف دعم مصر، النائب عبد الهادي القصبي، إن ما يحدث الآن في وزارة الأوقاف "طفرة بكل المقاييس نفخر بها".

جاء ذلك خلال مشاركة القصبي في اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، الذي استضاف وزير الاوقاف، محمد مختار جمعة، للحديث عن خطة الوزارة لدعم التواصل المصري الأفريقي.

وشدد القصبي خلال كلمته على أن ملف أفريقيا في مقدمة أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعطيه جهود خاصة وسفريات مكوكية، واوصح ان رئيس اللجنة طارق رضوان لديه مهمة وطنية للعمل في هذا الملف.

وقال القصبي إن علاقة مصر بالدول الأفريقية تاريخية، وشدد على اهتمام الدولة بالملف بشكل أعمق حاليا، مشيرا إلى تكريم نخبة من ابناء الدول الأفريقية وبعض الرموز الأفريقية من قبل الدولة.

واعتبر القصبي إن هذا جهد جيد، لكنه أكد أن هذا الملف يحتاج لتخطيط وتنظيم، وقال "نحن لا نعمل وحدنا، نحن منفتحون على العالم كله وفي دول كثيرة تريد أن تأخذ مكانة مصر"، وأضاف "مصر تستضيف طلبة وتنفق عليهم ويصبحوا في بلادهم وزراء ورؤساء دول، وتقابلهم فيما بعد يقول كل منهم أنا كنت في الحسين، أو أنا حافظ شبرا وباكل فول وطعمية".